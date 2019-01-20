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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4189419041914192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:24

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miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:00

  Alien написав:
  тарасов написав:Коллеги подскажите если на карте коко дебит лежит допустим 16 тыс, то как процент считается, на 15 тыс 15 проц., а на 1 тыс. 8 проц. или на все 8 проц., спс.

100 разiв писалося - хоч на копiйку бiльше на усю сумму нараховується понижений %

Процент начисляется ежедневно? То есть, если сегодня 15001, а завтра - 14.999, то сегодня 9%, а завтра 15%?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ishvara написав:Процент начисляется ежедневно? То есть, если сегодня 15001, а завтра - 14.999, то сегодня 9%, а завтра 15%?

типо этого
vpchelko
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  #<1 ... 4189419041914192
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