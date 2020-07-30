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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:24
В App Store вже доступна нова версія додатку з розділом Кешбек. Правда там поки нічого не має, чекаємо завтрашнього дня
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:00
Alien написав: тарасов написав:
Коллеги подскажите если на карте коко дебит лежит допустим 16 тыс, то как процент считается, на 15 тыс 15 проц., а на 1 тыс. 8 проц. или на все 8 проц., спс.
100 разiв писалося - хоч на копiйку бiльше на усю сумму нараховується понижений %
Процент начисляется ежедневно? То есть, если сегодня 15001, а завтра - 14.999, то сегодня 9%, а завтра 15%?
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ishvara
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:03
ishvara написав:
Процент начисляется ежедневно? То есть, если сегодня 15001, а завтра - 14.999, то сегодня 9%, а завтра 15%?
типо этого
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vpchelko
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:22
На зарубежные покупки кешбек капает?
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allaliu
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:23
Так.
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Кочевник
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