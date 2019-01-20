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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4190419141924193>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:24

В App Store вже доступна нова версія додатку з розділом Кешбек. Правда там поки нічого не має, чекаємо завтрашнього дня :-)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
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Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:00

  Alien написав:
  тарасов написав:Коллеги подскажите если на карте коко дебит лежит допустим 16 тыс, то как процент считается, на 15 тыс 15 проц., а на 1 тыс. 8 проц. или на все 8 проц., спс.

100 разiв писалося - хоч на копiйку бiльше на усю сумму нараховується понижений %

Процент начисляется ежедневно? То есть, если сегодня 15001, а завтра - 14.999, то сегодня 9%, а завтра 15%?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ishvara написав:Процент начисляется ежедневно? То есть, если сегодня 15001, а завтра - 14.999, то сегодня 9%, а завтра 15%?

типо этого
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

На зарубежные покупки кешбек капает?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так.
Кочевник
 
Повідомлень: 1550
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Подякував: 271 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:08

в андроиде обновленном тыцнуть на кешбек
пишет- нету, закажите желтенькую
хотя она есть :)
v57
 
Повідомлень: 2674
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:47

  v57 написав:в андроиде обновленном тыцнуть на кешбек
пишет- нету, закажите желтенькую
хотя она есть :)

Так воно ж має з серпня запрацювати, а сьогодні ще липень. Зарано мабудь
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 398
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:13

v57 перепись нетерпеливых :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1741
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Это типа бета тестеры. Проверить не крашится ли телефон/апликуха
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

И когда будут % по картам? Лучше бы в среду потянул, чем ждать....
lel
 
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  #<1 ... 4190419141924193>
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