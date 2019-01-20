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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4190419141924193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:И когда будут % по картам? Лучше бы в среду потянул, чем ждать....
Десь ближче до опівночі будуть видні у виписці, а доступними стануть не раніше понеділка. Так що спробуйте штовхнути додатком Фарса зараз (із запасом - гривень 200) - є ймовірність що у виписці проведеться ще сьогодні. Тільки не гайте часу - штовхайте мерщій!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Alien написав:
  lel написав:И когда будут % по картам? Лучше бы в среду потянул, чем ждать....
Десь ближче до опівночі будуть видні у виписці, а доступними стануть не раніше понеділка. Так що спробуйте штовхнути додатком Фарса зараз (із запасом - гривень 200) - є ймовірність що у виписці проведеться ще сьогодні. Тільки не гайте часу - штовхайте мерщій!
Не уходит ни с одной. Возврат.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:Не уходит ни с одной. Возврат.

p2p на Моню аналогично. Час назад на Примат ушел нормально.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:16

  lel написав:Не уходит ни с одной. Возврат.

Классика! Вечером 30 июня было тоже самое. Переводите со всех карт на одну. Я на пустую EasyPay тогда переводил. Либо жертвуйте % по одной из карт.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

А на сбер? Прошло.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:А на сбер?

Уже и на Примат не идет. Можно вытянуть сторонним сервисом, но что там с проводкой не знаю...
Каждый месяц одно и то же...
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

mustbe написав:
  Vorlon написав:Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.

Как по мне - лучше сегодня вытащить, чем в пятницу вытолкать.
Но то таке
mustbe был прав. В среду тянешь и никаких проблем с концом месяца.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:50

  lel написав:
mustbe написав:
  Vorlon написав:Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.

Как по мне - лучше сегодня вытащить, чем в пятницу вытолкать.
Но то таке
mustbe был прав. В среду тянешь и никаких проблем с концом месяца.

Я до 10:00 повыталкивал без проблем
У Фарсика после 20:00 р2р не работает, возвраты рисует оч. часто
А седня еще и конец месяца :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:50

  lel написав:
mustbe написав:
  Vorlon написав:Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.

Как по мне - лучше сегодня вытащить, чем в пятницу вытолкать.
Но то таке
mustbe был прав. В среду тянешь и никаких проблем с концом месяца.

Ну я сьогодні по двом карткам штовхнув вранці, та ще по одній десь о 18 (раніше не було доступу до фін.телефону) - усе гаразд - в усіх виписках вже світиться, що проведене сьогоднішнім днем...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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