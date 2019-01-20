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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:58
lel написав:
И когда будут % по картам? Лучше бы в среду потянул, чем ждать....
Десь ближче до опівночі будуть видні у виписці, а доступними стануть не раніше понеділка. Так що спробуйте штовхнути додатком Фарса зараз (із запасом - гривень 200) - є ймовірність що у виписці проведеться ще сьогодні. Тільки не гайте часу - штовхайте мерщій!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:10
Alien написав: lel написав:
И когда будут % по картам? Лучше бы в среду потянул, чем ждать....
Десь ближче до опівночі будуть видні у виписці, а доступними стануть не раніше понеділка. Так що спробуйте штовхнути додатком Фарса зараз (із запасом - гривень 200) - є ймовірність що у виписці проведеться ще сьогодні. Тільки не гайте часу - штовхайте мерщій!
Не уходит ни с одной. Возврат.
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lel
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:14
lel написав:
Не уходит ни с одной. Возврат.
p2p на Моню аналогично. Час назад на Примат ушел нормально.
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Monk23
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:16
lel написав:
Не уходит ни с одной. Возврат.
Классика! Вечером 30 июня было тоже самое. Переводите со всех карт на одну. Я на пустую EasyPay тогда переводил. Либо жертвуйте % по одной из карт.
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Vorlon
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:18
А на сбер? Прошло.
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lel
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:23
lel написав:
А на сбер?
Уже и на Примат не идет. Можно вытянуть сторонним сервисом, но что там с проводкой не знаю...
Каждый месяц одно и то же...
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Monk23
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:33
mustbe написав: Vorlon написав:
Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.
Как по мне - лучше сегодня вытащить, чем в пятницу вытолкать.
Но то таке
mustbe был прав. В среду тянешь и никаких проблем с концом месяца.
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lel
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:50
lel написав: mustbe написав: Vorlon написав:
Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.
Как по мне - лучше сегодня вытащить, чем в пятницу вытолкать.
Но то таке
mustbe был прав. В среду тянешь и никаких проблем с концом месяца.
Я до 10:00 повыталкивал без проблем
У Фарсика после 20:00 р2р не работает, возвраты рисует оч. часто
А седня еще и конец месяца
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:50
lel написав: mustbe написав: Vorlon написав:
Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.
Как по мне - лучше сегодня вытащить, чем в пятницу вытолкать.
Но то таке
mustbe был прав. В среду тянешь и никаких проблем с концом месяца.
Ну я сьогодні по двом карткам штовхнув вранці, та ще по одній десь о 18 (раніше не було доступу до фін.телефону) - усе гаразд - в усіх виписках вже світиться, що проведене сьогоднішнім днем...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:53
Monk23 написав:
Уже и на Примат не идет. Можно вытянуть сторонним сервисом, но что там с проводкой не знаю...
проводка буде понеділком, не раніше. Так що не варіант
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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