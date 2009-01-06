Рано слишком (списание на следующий день). В четверг уж тогда (но не около полуночи разумеется).
Или толкать надо было сегодня в течение дня.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:23
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Краще IBAN на кредитну Кокоху, сьогодні так і зробив, бо штовхати після обіду на Моню не схотів чомусь, повернув...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:43
Це до Оленки в СоСобанку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Всем Спасибо. Доберусь до компьютера + понаставляю. Все разжевали.
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