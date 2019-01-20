RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4191419241934194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:23

  lel написав:mustbe был прав. В среду тянешь и никаких проблем с концом месяца.

Рано слишком (списание на следующий день). В четверг уж тогда (но не около полуночи разумеется).

Или толкать надо было сегодня в течение дня.
Vorlon
 
Повідомлень: 8663
З нами з: 14.06.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Краще IBAN на кредитну Кокоху, сьогодні так і зробив, бо штовхати після обіду на Моню не схотів чомусь, повернув...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:43

  kreuz написав:Краще IBAN на кредитну Кокоху, сьогодні так і зробив, бо штовхати після обіду на Моню не схотів чомусь, повернув...

Це до Оленки в СоСобанку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34255
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:
  lel написав:mustbe был прав. В среду тянешь и никаких проблем с концом месяца.

Рано слишком (списание на следующий день). В четверг уж тогда (но не около полуночи разумеется).

Или толкать надо было сегодня в течение дня.
Всем Спасибо. Доберусь до компьютера + понаставляю. Все разжевали.
lel
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 10.12.13
Подякував: 991 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тим часом стала жвавішою пімпа "кешбек". Пропонує спочатку обрати кешбек на... ЛИПЕНЬ. При цьому ніякого вибору не дає, але повідомляює що кешбек успішно обраний і діє з 31.07.2020. Я так розумію сам функціонал вже працездатний та рветься до бою ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 402
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:38

А я и пробовать до полуночи не буду...
Vorlon
 
Повідомлень: 8663
З нами з: 14.06.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4191419241934194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, vitaliy1111, wolt450, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1673, 1674, 1675
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16745 2328708
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 22:48
klug
Альфа-Банк 1 ... 8826, 8827, 8828
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88270 10359954
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 22:48
Аlександр
Банк Восток 1 ... 6, 7, 8
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
76 254131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 22:40
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron