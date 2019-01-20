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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4192419341944195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Навіть відсотки по коко дебит появились у виписці. З новим кешбеком напевно відразу буде писати суму кешбека після покупки, а ні як раніше, жаль що вивести можна тільки від 100 грн, ліпше залишили стару схему виплат кожного 8-го числа.
rosstikf
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 4192419341944195
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