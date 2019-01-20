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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:09
Навіть відсотки по коко дебит появились у виписці. З новим кешбеком напевно відразу буде писати суму кешбека після покупки, а ні як раніше, жаль що вивести можна тільки від 100 грн, ліпше залишили стару схему виплат кожного 8-го числа.
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rosstikf
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