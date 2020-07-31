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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4192419341944195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Навіть відсотки по коко дебит появились у виписці. З новим кешбеком напевно відразу буде писати суму кешбека після покупки, а ні як раніше, жаль що вивести можна тільки від 100 грн, ліпше залишили стару схему виплат кожного 8-го числа.
rosstikf
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

теперь остается прояснить регламент убирания "своих" с кредитки перед оплатой и возврат на нее же после
cohan
 
Повідомлень: 219
З нами з: 27.09.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:12

Гм? У меня азс и техники нету и кнопка "далее" не работает. P.S.Перезаходил 5 раз и появилась.
Дядя Дима
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Повідомлень: 652
З нами з: 29.11.16
Подякував: 298 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:31

Дядя Дима выбрал нормально, категории и % с пивом покатят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 07:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

может кто в курсе , подскажите ,плиз... категория Маркетплейсы - Розетка ,если платить на сайте подойдет ? а если в пунктах самовыдачи , знаю есть МСС торговли продуктов товарами . Техника и оборудование , это ж супермаркеты бытовой техники (типа Фокстрота ,Эльдорадо ) ,верно ?
lincoln2
 
Повідомлень: 638
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Подякував: 83 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 07:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

рОЗЕТКА ТЕПЕР мАРКЕТПЛЕЙС.І онлайн також.
Кочевник
 
Повідомлень: 1554
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 07:58

Форвард радует, очень жирные категории. И приложение стало современным и приятным в использовании.
Striker
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Повідомлень: 828
З нами з: 15.02.20
Подякував: 67 раз.
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