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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Навіть відсотки по коко дебит появились у виписці. З новим кешбеком напевно відразу буде писати суму кешбека після покупки, а ні як раніше, жаль що вивести можна тільки від 100 грн, ліпше залишили стару схему виплат кожного 8-го числа.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
теперь остается прояснить регламент убирания "своих" с кредитки перед оплатой и возврат на нее же после
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:12
Гм? У меня азс и техники нету и кнопка "далее" не работает. P.S.Перезаходил 5 раз и появилась.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:31
Дядя Дима выбрал нормально, категории и % с пивом покатят
Кешбечные карты!
Додано: Суб 01 сер, 2020 07:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
может кто в курсе , подскажите ,плиз... категория Маркетплейсы - Розетка ,если платить на сайте подойдет ? а если в пунктах самовыдачи , знаю есть МСС торговли продуктов товарами . Техника и оборудование , это ж супермаркеты бытовой техники (типа Фокстрота ,Эльдорадо ) ,верно ?
Додано: Суб 01 сер, 2020 07:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
рОЗЕТКА ТЕПЕР мАРКЕТПЛЕЙС.І онлайн також.
Додано: Суб 01 сер, 2020 07:58
Форвард радует, очень жирные категории. И приложение стало современным и приятным в использовании.
Додано: Суб 01 сер, 2020 09:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тільки кредитку без офф. працевлаштування зажав. Не повірив на слово, як інші 4 банки. Ніяких обхідних шляхів нема, під заставу депо не відкривають?
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