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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4193419441954196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lincoln2 написав:А Фокстрот ,какой МСС , может кто в курсе ?

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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зверніть увагу, колишню категорію "АЗС та автотовари" розділили. В цьому місяці виключно АЗС.
Кочевник
 
Повідомлень: 1558
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