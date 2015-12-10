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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:26
lincoln2 написав:
А Фокстрот ,какой МСС , может кто в курсе ?
При оплате картой на сайте 5719.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:14
Зверніть увагу, колишню категорію "АЗС та автотовари" розділили. В цьому місяці виключно АЗС.
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