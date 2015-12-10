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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:26
lincoln2 написав:
А Фокстрот ,какой МСС , может кто в курсе ?
При оплате картой на сайте 5719.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:14
Зверніть увагу, колишню категорію "АЗС та автотовари" розділили. В цьому місяці виключно АЗС.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:42
маркетплейсы это в основном онлайноплаты. обычные супермаркеты через постерминал не катят
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Яша
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:54
Кто уже попробовал новую кэшбэк программу? Виден ли кэшбэк сразу? Можно ли сразу выводить?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:56
Яша написав:
маркетплейсы это в основном онлайноплаты. обычные супермаркеты через постерминал не катят
Не вводь в оману. Метро в Україні, Теско в Угорщині офлайном йдуть як маркетплейс. МСС 5399. Аліекспрес - той тільки онлайн, але також маркетплейс.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 14:09
Кочевник написав:
Метро в Україні, ...офлайном йдуть як маркетплейс. МСС 5399.
У моєму мiстi Метро б'ється з МСС 5499 - продукти. На жаль нiяк не маркетплейс
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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