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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4194419541964197>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lincoln2 написав:А Фокстрот ,какой МСС , может кто в курсе ?

При оплате картой на сайте 5719.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зверніть увагу, колишню категорію "АЗС та автотовари" розділили. В цьому місяці виключно АЗС.
Кочевник
 
Повідомлень: 1559
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

маркетплейсы это в основном онлайноплаты. обычные супермаркеты через постерминал не катят
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто уже попробовал новую кэшбэк программу? Виден ли кэшбэк сразу? Можно ли сразу выводить?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:56

  Яша написав:маркетплейсы это в основном онлайноплаты. обычные супермаркеты через постерминал не катят

Не вводь в оману. Метро в Україні, Теско в Угорщині офлайном йдуть як маркетплейс. МСС 5399. Аліекспрес - той тільки онлайн, але також маркетплейс.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:09

  Кочевник написав: Метро в Україні, ...офлайном йдуть як маркетплейс. МСС 5399.

У моєму мiстi Метро б'ється з МСС 5499 - продукти. На жаль нiяк не маркетплейс
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:53

  vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?

Нет
Но для возврата НДС годится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:56

  clientage написав:
  vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?

Нет
Но для возврата НДС годится

как тогда платить чтобы с кешбэком, через терминал в кассе? сомневаюсь что он там есть...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?

Нет
Но для возврата НДС годится
ПДФО если точнее.
lel
 
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