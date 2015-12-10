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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4194419541964197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

"Понравилось"(на самом деле, очень даже нет) как слетает льготный период фактически после любой операции кроме оплаты через POS-терминалы и онлайн-мерчантов, и получаем 48% на всю сумму задолженности.
Думал лучший карточный продукт, а оказалось - показалось
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?
Сначала правильный договор. Потом правильная декларация в следующем году, квитанции, копии документов и т.д. По статистике, не помню где читал, подают на возмещение менее 1% контрактников. А возмещают ещё меньше. Кэшбэк 18% чистыми.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?

Не совсем такой случай, но тем не менее... я платил за обучение дочки в музыкальной школе через next (реквизиты музыкальной школы подтягиваются в next) картой New Card от Укрсиба. 5% кешбека получил. В самом Привате оплата классифицируется как коммуналка. За СЭП, конечно, никакого кешбэка не будет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:22

  vitaliian написав:
  clientage написав:
  vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?

Нет
Но для возврата НДС годится

как тогда платить чтобы с кешбэком, через терминал в кассе? сомневаюсь что он там есть...

Поищите по реквизитам тут https://next.privat24.ua/payments
и если найдётся платите картой форварда
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  velvet написав:Поищите по реквизитам тут https://next.privat24.ua/payments
и если найдётся платите картой форварда
спасибо есть!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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