vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?
Сначала правильный договор. Потом правильная декларация в следующем году, квитанции, копии документов и т.д. По статистике, не помню где читал, подают на возмещение менее 1% контрактников. А возмещают ещё меньше. Кэшбэк 18% чистыми.
vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?
Не совсем такой случай, но тем не менее... я платил за обучение дочки в музыкальной школе через next (реквизиты музыкальной школы подтягиваются в next) картой New Card от Укрсиба. 5% кешбека получил. В самом Привате оплата классифицируется как коммуналка. За СЭП, конечно, никакого кешбэка не будет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
kreuz написав:Краще IBAN на кредитну Кокоху, сьогодні так і зробив, бо штовхати після обіду на Моню не схотів чомусь, повернув...
Це до Оленки в СоСобанку?
На кредитну КОКОху зрозуміліше буде? )) А до Оленки краще СЕПити якнамене...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):