Додано: Суб 01 сер, 2020 15:17

vitaliian написав: Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?

Не совсем такой случай, но тем не менее... я платил за обучение дочки в музыкальной школе через next (реквизиты музыкальной школы подтягиваются в next) картой New Card от Укрсиба. 5% кешбека получил. В самом Привате оплата классифицируется как коммуналка. За СЭП, конечно, никакого кешбэка не будет.