REA 1109 написав:Если кредитная история хорошая,есть депо в банке то верят
Робко пробывал в июне - не вышло. Карантина сейчас. Зашел через дебетку, накидал депов . Уже САМИ звонят, кредит задвигают налом, да настойчиво. Делаю паузу - вывчаю умови кредиту 10 днив. Согласились позвонить позже.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Striker написав:Не проще, цена в интернет-магазине и в обычном магазине может отличаться не в пользу последнего. Также акционный товар быстро разметают с полок. Ничего не дают.
Заказывал за прошлый месяц 2 раза на сайте Евы. Плюс, как Вы и написали, - шире ассортимент, поскольку не всё есть в наличии в магазине. Минус - довольно долно ждать (оба раза получал заказ примерно через неделю), один раз не положили один товар, нет личного кабинета на сайте.
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Adast написав:Пусть уж лучше они продолжают по MCC определять категорию, а не вручную выставляют, как это любит делать Моно да так что в итоге нельзя заранее быть уверенным куда какой терминал засунут.
В моно тут есть определенный плюс - можно обратится в поддержку и они могут пойти навстречу и зачесть определенную покупку в нужную категорию, если автоматически определенная категория не соответствует профилю магазина.
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