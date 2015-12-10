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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4196419741984199>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:48

  Bosstone написав:
  stryzhko написав:
Striker написав:Форвард радует, очень жирные категории. И приложение стало современным и приятным в использовании.
Тільки кредитку без офф. працевлаштування зажав. Не повірив на слово, як інші 4 банки. Ніяких обхідних шляхів нема, під заставу депо не відкривають?

Это какие на слово верят? :)


Если кредитная история хорошая,есть депо в банке то верят :lol:
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:59

  Striker написав:На сайте Ева

В ближайший магазин не проще зайти? За покупку на сайте дают 3% по карте лояльности?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:17

  Vorlon написав:
  Striker написав:На сайте Ева

В ближайший магазин не проще зайти? За покупку на сайте дают 3% по карте лояльности?

Не проще, цена в интернет-магазине и в обычном магазине может отличаться не в пользу последнего. Также акционный товар быстро разметают с полок. Ничего не дают.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Онлайн-оплата в Фокстроте оказалась "Меблі та будівництво"((
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  REA 1109 написав:Если кредитная история хорошая,есть депо в банке то верят

Робко пробывал в июне - не вышло. Карантина сейчас.
Зашел через дебетку, накидал депов .
Уже САМИ звонят, кредит задвигают налом, да настойчиво. Делаю паузу - вывчаю умови кредиту 10 днив. Согласились позвонить позже.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:35

  flawyer написав:Онлайн-оплата в Фокстроте оказалась "Меблі та будівництво"((

Тему надо читать. Тут уже писали, что у Фокстрота МСС 5719 на сайте.
А перечень MCC Форварда тут: https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/072020/of_prav_loyal.PDF
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:40

  flawyer написав:Онлайн-оплата в Фокстроте оказалась "Меблі та будівництво"((

Пусть уж лучше они продолжают по MCC определять категорию, а не вручную выставляют, как это любит делать Моно да так что в итоге нельзя заранее быть уверенным куда какой терминал засунут.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Не проще, цена в интернет-магазине и в обычном магазине может отличаться не в пользу последнего. Также акционный товар быстро разметают с полок. Ничего не дают.

Заказывал за прошлый месяц 2 раза на сайте Евы. Плюс, как Вы и написали, - шире ассортимент, поскольку не всё есть в наличии в магазине. Минус - довольно долно ждать (оба раза получал заказ примерно через неделю), один раз не положили один товар, нет личного кабинета на сайте.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:45

А какая комиссия https://next.privat24.ua/payments ?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Adast написав:Пусть уж лучше они продолжают по MCC определять категорию, а не вручную выставляют, как это любит делать Моно да так что в итоге нельзя заранее быть уверенным куда какой терминал засунут.

В моно тут есть определенный плюс - можно обратится в поддержку и они могут пойти навстречу и зачесть определенную покупку в нужную категорию, если автоматически определенная категория не соответствует профилю магазина.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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