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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 18:47
Разная, смотря что оплачивать, но многое идет по 1 грн.
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ingtrans
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:50
ingtrans написав:
В моно тут есть определенный плюс - можно обратится в поддержку и они могут пойти навстречу и зачесть определенную покупку в нужную категорию, если автоматически определенная категория не соответствует профилю магазина.
Я в этом месяце выбрал Фастфуд и теперь сижу и гадаю, засчитает ли он покупку KFC где MCC код не тот)
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Adast
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:51
Adast написав: ingtrans написав:
В моно тут есть определенный плюс - можно обратится в поддержку и они могут пойти навстречу и зачесть определенную покупку в нужную категорию, если автоматически определенная категория не соответствует профилю магазина.
Я в этом месяце выбрал Фастфуд и теперь сижу и гадаю, засчитает ли он покупку KFC где MCC код не тот)
мне в прошлом месяце Моно начислял
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REA 1109
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:54
ingtrans написав: Adast написав:
Пусть уж лучше они продолжают по MCC определять категорию, а не вручную выставляют, как это любит делать Моно да так что в итоге нельзя заранее быть уверенным куда какой терминал засунут.
В моно тут есть определенный плюс - можно обратится в поддержку и они могут пойти навстречу и зачесть определенную покупку в нужную категорию, если автоматически определенная категория не соответствует профилю магазина.
В Моно после переписки поменяли категорию, давал фото чека, магазина, сайта- но на следующий раз. Кэшбэк не дали.
Уже проверил. МСС не тот, но кэшбэк дают.
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lel
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:58
Adast написав:
Я в этом месяце выбрал Фастфуд и теперь сижу и гадаю, засчитает ли он покупку KFC где MCC код не тот)
А чего гадать-то? С KFC как раз всё достаточно просто - если MCC не тот и не зачтут, то можно спокойно обращаться в поддержку и писать, что вот у вас приложении указано KFC в этой категории, а не попал. Зачтите, пожалуйста. Почти уверен, что зачтут.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:01
flawyer написав:
Онлайн-оплата в Фокстроте оказалась "Меблі та будівництво"((
в магазине Фокстрот 5722
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lincoln2
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:25
Vorlon написав: Striker написав:
На сайте Ева
В ближайший магазин не проще зайти? За покупку на сайте дают 3% по карте лояльности?
за покупку через гриваси можно доп% получить в инете + наличие, как выше писали
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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