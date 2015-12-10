Додано: Суб 01 сер, 2020 20:29

omb написав: за покупку через гриваси можно доп% получить в инете + наличие, как выше писали за покупку через гриваси можно доп% получить в инете + наличие, как выше писали

Ну это покупка от 400 грн. для бесплатной доставки - у меня редко такое. Самовывоз в другой части города. А офлайновая Ева в 2 минутах ходьбы от дома. В основном по мелочам там покупаю по акциям. Вместо гривасей своя бонусная программа. По наличию не замечал особых проблем - наверное я не покупаю просто ничего эдакого...Цены в онлайн на акционные товары дня есть - знаю, но тоже ничего особо интересного.В общем, давно присматривался к Еве в онлайне, но пока для себя смысла в ней не увидел.