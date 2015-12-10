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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4197419841994200>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  REA 1109 написав:А какая комиссия https://next.privat24.ua/payments ?

Разная, смотря что оплачивать, но многое идет по 1 грн.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:50

  ingtrans написав:В моно тут есть определенный плюс - можно обратится в поддержку и они могут пойти навстречу и зачесть определенную покупку в нужную категорию, если автоматически определенная категория не соответствует профилю магазина.

Я в этом месяце выбрал Фастфуд и теперь сижу и гадаю, засчитает ли он покупку KFC где MCC код не тот)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:51

  Adast написав:
  ingtrans написав:В моно тут есть определенный плюс - можно обратится в поддержку и они могут пойти навстречу и зачесть определенную покупку в нужную категорию, если автоматически определенная категория не соответствует профилю магазина.

Я в этом месяце выбрал Фастфуд и теперь сижу и гадаю, засчитает ли он покупку KFC где MCC код не тот)

мне в прошлом месяце Моно начислял
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

ingtrans написав:
  Adast написав:Пусть уж лучше они продолжают по MCC определять категорию, а не вручную выставляют, как это любит делать Моно да так что в итоге нельзя заранее быть уверенным куда какой терминал засунут.

В моно тут есть определенный плюс - можно обратится в поддержку и они могут пойти навстречу и зачесть определенную покупку в нужную категорию, если автоматически определенная категория не соответствует профилю магазина.
В Моно после переписки поменяли категорию, давал фото чека, магазина, сайта- но на следующий раз. Кэшбэк не дали.
Уже проверил. МСС не тот, но кэшбэк дают.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Adast написав:Я в этом месяце выбрал Фастфуд и теперь сижу и гадаю, засчитает ли он покупку KFC где MCC код не тот)

А чего гадать-то? С KFC как раз всё достаточно просто - если MCC не тот и не зачтут, то можно спокойно обращаться в поддержку и писать, что вот у вас приложении указано KFC в этой категории, а не попал. Зачтите, пожалуйста. Почти уверен, что зачтут.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:01

  flawyer написав:Онлайн-оплата в Фокстроте оказалась "Меблі та будівництво"((

в магазине Фокстрот 5722
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:25

  Vorlon написав:
  Striker написав:На сайте Ева

В ближайший магазин не проще зайти? За покупку на сайте дают 3% по карте лояльности?
за покупку через гриваси можно доп% получить в инете + наличие, как выше писали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:29

  omb написав:за покупку через гриваси можно доп% получить в инете + наличие, как выше писали

Ну это покупка от 400 грн. для бесплатной доставки - у меня редко такое. Самовывоз в другой части города. А офлайновая Ева в 2 минутах ходьбы от дома. В основном по мелочам там покупаю по акциям. Вместо гривасей своя бонусная программа. По наличию не замечал особых проблем - наверное я не покупаю просто ничего эдакого...

Цены в онлайн на акционные товары дня есть - знаю, но тоже ничего особо интересного.

В общем, давно присматривался к Еве в онлайне, но пока для себя смысла в ней не увидел.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:14

  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа :D

Нее, ну то расчетная макс. величина, я чуток задумаюсь еще и тож округлю до... 85коп :)
Но думаю будет 148,87 :wink:



Похоже вы были правы,как вы считали?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:18

Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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