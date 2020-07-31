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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:35
swan forever написав:
Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?
А с какой целью? Думали, что дадут 6 категорий?
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Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:44
Bosstone написав: swan forever написав:
Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?
А с какой целью? Думали, что дадут 6 категорий?
Ну карты ж две...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:49
А в каких банках дают лимит кешбека на каждую карту отдельно?
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Bosstone
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