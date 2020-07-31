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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4197419841994200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:35

  swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?

А с какой целью? Думали, что дадут 6 категорий?
Bosstone
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 21.04.10
Подякував: 621 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:44

  Bosstone написав:
  swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?

А с какой целью? Думали, что дадут 6 категорий?

Ну карты ж две...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 843
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Подякував: 149 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

А в каких банках дают лимит кешбека на каждую карту отдельно?
Bosstone
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 21.04.10
Подякував: 621 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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  #<1 ... 4197419841994200
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