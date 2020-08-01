temjap4 реально , есть точки кредитования , подвезут карту и выдадут https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/ получал в точке присутности Можно найти эту точку . зайти и спросить- есть заготовки КОКО ВИЗА? если есть, заказывать через онлайн, оговорив, что нужна ВИЗА договор формирует коллцентр, на месте ничего изменить нельзя - только получить карту.
Востаннє редагувалось Goodman в Суб 01 сер, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman написав:temjap4 реально , есть точки кредитования , подвезут карту и выдадут https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/ получал в точке присутности Можно найти эту точку . зайти и спросить- есть заготовки КОКО ВИЗА? если есть, заказывать через онлайн, оговорив, что нужна ВИЗА договор формирует коллцентр, на месте ничего изменить нельзя - только получить карту.
Vorlon написав:clientage А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа
Нее, ну то расчетная макс. величина, я чуток задумаюсь еще и тож округлю до... 85коп Но думаю будет 148,87
Похоже вы были правы,как вы считали?
Исходя из расчета на 30 дней: 15000*30/366*0,15*0,805=148,46 - у меня по двум визам заплатили ровно столько, а по единственному мастеру на копейку больше - 148,47. Почему банк взял к расчету 30, а не 31 дней? ХЗ - причин может быть несколько (учетная политика, какой-то день перенесли в другой расчетный период и т.п.)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0