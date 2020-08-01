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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4198419942004201>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:35

  swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?

А с какой целью? Думали, что дадут 6 категорий?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:44

  Bosstone написав:
  swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?

А с какой целью? Думали, что дадут 6 категорий?

Ну карты ж две...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

А в каких банках дают лимит кешбека на каждую карту отдельно?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:00

Подскажите, пожалуйста, если в городе нет отделений, реально получить как-то кредитку/дебетку
temjap4
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:10

temjap4 реально , есть точки кредитования , подвезут карту и выдадут
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
получал в точке присутности
Можно найти эту точку . зайти и спросить- есть заготовки КОКО ВИЗА?
если есть, заказывать через онлайн, оговорив, что нужна ВИЗА
договор формирует коллцентр, на месте ничего изменить нельзя - только получить карту.
Востаннє редагувалось Goodman в Суб 01 сер, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:18

  Goodman написав:temjap4 реально , есть точки кредитования , подвезут карту и выдадут
https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
получал в точке присутности
Можно найти эту точку . зайти и спросить- есть заготовки КОКО ВИЗА?
если есть, заказывать через онлайн, оговорив, что нужна ВИЗА
договор формирует коллцентр, на месте ничего изменить нельзя - только получить карту.


Благодарю
temjap4
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:21

swan forever откройте на жену или родственников, будет 6 категорий
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:37

  shatenerbi написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа :D

Нее, ну то расчетная макс. величина, я чуток задумаюсь еще и тож округлю до... 85коп :)
Но думаю будет 148,87 :wink:



Похоже вы были правы,как вы считали?


Исходя из расчета на 30 дней: 15000*30/366*0,15*0,805=148,46 - у меня по двум визам заплатили ровно столько, а по единственному мастеру на копейку больше - 148,47.
Почему банк взял к расчету 30, а не 31 дней? ХЗ - причин может быть несколько (учетная политика, какой-то день перенесли в другой расчетный период и т.п.)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:38

  omb написав:swan forever откройте на жену или родственников, будет 6 категорий

А родычу чо, не нуна кешбэчить?
Ток жену нуна уламывать, и то шобы не на памаду и сапоги, а на новую дрель в Эпике или на бензус на полгода вперед :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:49

  swan forever написав:
  Bosstone написав:
  swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?

А с какой целью? Думали, что дадут 6 категорий?

Ну карты ж две...


кое у кого и три, но номер с родственниками теперь заиграл новыми красками, да
cohan
 
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