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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:57
swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?
Всегда на кредит и дебетки были одинаковые категории, только % отличаются, что-то должно было измениться?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:14
anis написав:
что-то должно было измениться?
Агаа
Нуна как-то намекнуть разрабам, шо не мешало бы в апликухе рубашки картам сооТвеТсTвенно раскрасить у жоneнький и чёрненький цветаааа
... делайте хоть что-нибудь!
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