|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:57
swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?
Всегда на кредит и дебетки были одинаковые категории, только % отличаются, что-то должно было измениться?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2414
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:14
anis написав:
что-то должно было измениться?
Агаа
Нуна как-то намекнуть разрабам, шо не мешало бы в апликухе рубашки картам сооТвеТсTвенно раскрасить у жоneнький и чёрненький цветаааа
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32062
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2549 раз.
- Подякували: 3737 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:32
Flamingo написав:
Исходя из расчета на 30 дней: 15000*30/366*0,15*0,805=148,46 - у меня по двум визам заплатили ровно столько, а по единственному мастеру на копейку больше - 148,47.
Почему банк взял к расчету 30, а не 31 дней? ХЗ - причин может быть несколько (учетная политика, какой-то день перенесли в другой расчетный период и т.п.)
Аналогично,все так же,спасибо за ответ.
-
shatenerbi
-
-
- Повідомлень: 1431
- З нами з: 01.07.12
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:02
Bosstone написав:
Это какие на слово верят?
Приват, Моно, А-банк, Альфа. Для перших крім слова можливо УБКІ ще авторитет, то в Альфи свої критерії. А от менеджер Форварда без ЄДРПОУ працедавця відмовив в кредитці, навіть з 0 лімітом. Можливо спробую інші варіанти й відділення.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1235
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|88332
|10365720
|
Нед 02 сер, 2020 10:10
Julio
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18470
|2586118
|
|
|16773
|2330961
|
Нед 02 сер, 2020 07:44
Alien
|