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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4199420042014202>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?
Всегда на кредит и дебетки были одинаковые категории, только % отличаются, что-то должно было измениться?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:что-то должно было измениться?

Агаа
Нуна как-то намекнуть разрабам, шо не мешало бы в апликухе рубашки картам сооТвеТсTвенно раскрасить у жоneнький и чёрненький цветаааа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:32

  Flamingo написав:
Исходя из расчета на 30 дней: 15000*30/366*0,15*0,805=148,46 - у меня по двум визам заплатили ровно столько, а по единственному мастеру на копейку больше - 148,47.
Почему банк взял к расчету 30, а не 31 дней? ХЗ - причин может быть несколько (учетная политика, какой-то день перенесли в другой расчетный период и т.п.)


Аналогично,все так же,спасибо за ответ.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Bosstone написав:Это какие на слово верят? :)

Приват, Моно, А-банк, Альфа. Для перших крім слова можливо УБКІ ще авторитет, то в Альфи свої критерії. А от менеджер Форварда без ЄДРПОУ працедавця відмовив в кредитці, навіть з 0 лімітом. Можливо спробую інші варіанти й відділення.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:52

stryzhko честно говоря я не представляю, как банку проверить место работы...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:59

  omb написав:честно говоря я не представляю, как банку проверить место работы...

Ну они же просят рабочий телефон для этого, поясняя чтобы, мол, там могли подтвердить, что вы работаете.

Я когда дал настоящий стационарный своего отдела кадров, то туда даже и не звонили видимо от факта крутости надёжности старого стационарного номера :lol:

Но предварительно я коллегу-кадровика попросил чтобы даже в туалет не выходила до результата по моей заявке :mrgreen:

  stryzhko написав:Можливо спробую інші варіанти й відділення.

Устроиться на работу не вариант? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:10

  Vorlon написав:
  stryzhko написав:Можливо спробую інші варіанти й відділення.

Устроиться на работу не вариант? :roll:

Ради кредитки? На работу? Официально? Та ну на... Это точно не наш метод ;) Жизнь слишком пректрасна и коротка чтобы растрачивать на работу :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:37

Vorlon у меня просили телефон сотрудника :mrgreen:, но мы же понимаем, что это ниочем
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:05

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  stryzhko написав:Можливо спробую інші варіанти й відділення.

Устроиться на работу не вариант? :roll:

Ради кредитки? На работу? Официально? Та ну на... Это точно не наш метод ;) Жизнь слишком пректрасна и коротка чтобы растрачивать на работу :)


Правильно Им кредитку выдать надо. Вот пусть и не спят ночью мучаются что зажали.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:08

Офиц. устройство в большинстве банков не требуют.
В том числе и Барсик.
Есть два кейса форварда, где нет оф. устройства. Лимит: 20 и 29к.
guntherhouse777
 
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