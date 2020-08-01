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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:57
swan forever написав:Холера... В приложении Чернушка и цыпа жовта, а дали выбрать три категории на обе карты.
Кто-нибудь пробовал их разъединить?
Всегда на кредит и дебетки были одинаковые категории, только % отличаются, что-то должно было измениться?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:14
anis написав:
что-то должно было измениться?
Агаа
Нуна как-то намекнуть разрабам, шо не мешало бы в апликухе рубашки картам сооТвеТсTвенно раскрасить у жоneнький и чёрненький цветаааа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:32
Flamingo написав:
Исходя из расчета на 30 дней: 15000*30/366*0,15*0,805=148,46 - у меня по двум визам заплатили ровно столько, а по единственному мастеру на копейку больше - 148,47.
Почему банк взял к расчету 30, а не 31 дней? ХЗ - причин может быть несколько (учетная политика, какой-то день перенесли в другой расчетный период и т.п.)
Аналогично,все так же,спасибо за ответ.
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shatenerbi
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Додано: Нед 02 сер, 2020 09:02
Bosstone написав:
Это какие на слово верят?
Приват, Моно, А-банк, Альфа. Для перших крім слова можливо УБКІ ще авторитет, то в Альфи свої критерії. А от менеджер Форварда без ЄДРПОУ працедавця відмовив в кредитці, навіть з 0 лімітом. Можливо спробую інші варіанти й відділення.
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stryzhko
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:52
stryzhko честно говоря я не представляю, как банку проверить место работы...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:59
omb написав:
честно говоря я не представляю, как банку проверить место работы...
Ну они же просят рабочий телефон для этого, поясняя чтобы, мол, там могли подтвердить, что вы работаете.
Я когда дал настоящий стационарный своего отдела кадров, то туда даже и не звонили видимо от факта крутости надёжности старого стационарного номера
Но предварительно я коллегу-кадровика попросил чтобы даже в туалет не выходила до результата по моей заявке
stryzhko написав:
Можливо спробую інші варіанти й відділення.
Устроиться на работу не вариант?
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Vorlon
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Додано: Нед 02 сер, 2020 12:10
Vorlon написав: stryzhko написав:
Можливо спробую інші варіанти й відділення.
Устроиться на работу не вариант?
Ради кредитки? На работу? Официально? Та ну на... Это точно не наш метод
Жизнь слишком пректрасна и коротка чтобы растрачивать на работу
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 02 сер, 2020 12:37
Vorlon
у меня просили телефон сотрудника
, но мы же понимаем, что это ниочем
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:08
Офиц. устройство в большинстве банков не требуют.
В том числе и Барсик.
Есть два кейса форварда, где нет оф. устройства. Лимит: 20 и 29к.
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guntherhouse777
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