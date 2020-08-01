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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42004201420242034204>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:10

  lel написав:
vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?
Сначала правильный договор. Потом правильная декларация в следующем году, квитанции, копии документов и т.д. По статистике, не помню где читал, подают на возмещение менее 1% контрактников. А возмещают ещё меньше. Кэшбэк 18% чистыми.

А нельзя ли ссылочку на почитать про это поподробнее?
Второй год плачу за два конкракта и еще впереди плата за следующий семестр.
И что такое правильный договор?
Спасибо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:13

  velvet написав:
  vitaliian написав:
  clientage написав:как тогда платить чтобы с кешбэком, через терминал в кассе? сомневаюсь что он там есть...

Поищите по реквизитам тут https://next.privat24.ua/payments
и если найдётся платите картой форварда

Точно картой Форварда, а не Сибом?
Пройдет как оплата за обучение с кешбэком 15% за кредитные?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

rollo написав:
  lel написав:
vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?
Сначала правильный договор. Потом правильная декларация в следующем году, квитанции, копии документов и т.д. По статистике, не помню где читал, подают на возмещение менее 1% контрактников. А возмещают ещё меньше. Кэшбэк 18% чистыми.

А нельзя ли ссылочку на почитать про это поподробнее?
Второй год плачу за два конкракта и еще впереди плата за следующий семестр.
И что такое правильный договор?
Спасибо.
Правильный договор- это договор на лицо, которое оплачивает учебу и имеет нормальную белую зарплату. С которой и был оплачен ПДФО, который и подлежит возврату в случае оплаты учебы своей и близких родственников, согласно ПКУ . С телефона неудобно. Есть сотни статей и разъяснений. Первая на вскидку.
https://dengi.informator.ua/2018/08/09/ ... hkole/amp/
Читать как новость, затем углубляться в статьи ПКУ и механизм получения.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:31

lel потом подача декларации о годовом доходе, с сложным заполнением и через месяцок налоговая компенсирует на указанный банковский счет, я по гбо проходил, весело было
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:37

  lel написав:
rollo написав:А нельзя ли ссылочку на почитать про это поподробнее?
Второй год плачу за два конкракта и еще впереди плата за следующий семестр.
И что такое правильный договор?
Спасибо.
Правильный договор- это договор на лицо, которое оплачивает учебу и имеет нормальную белую зарплату. С которой и был оплачен ПДФО, который и подлежит возврату в случае оплаты учебы своей и близких родственников, согласно ПКУ .


З пенсії податку не платиться, то і повернення не буде (для rollo), хіба оформлено на інших контракт?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колєги, а проци на залишок по дебетках недоступні, та й нехай. А от як це на кредитці спрацює? Усі витрати сьогодні з кредитного ліміту будуть? З підвищеним КБ відповідно?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Точно картой Форварда, а не Сибом?
Пройдет как оплата за обучение с кешбэком 15% за кредитные?

Звичайно форвардом, адже саме він пропонує в цьому місяці кешбек на оплату навчання
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:50

  Ой+ написав:
  lel написав:
rollo написав:А нельзя ли ссылочку на почитать про это поподробнее?
Второй год плачу за два конкракта и еще впереди плата за следующий семестр.
И что такое правильный договор?
Спасибо.
Правильный договор- это договор на лицо, которое оплачивает учебу и имеет нормальную белую зарплату. С которой и был оплачен ПДФО, который и подлежит возврату в случае оплаты учебы своей и близких родственников, согласно ПКУ .


З пенсії податку не платиться, то і повернення не буде (для rollo), хіба оформлено на інших контракт?

Rollo також ФОП й сплачує податки. :wink:
Так буде повернення у цьому разі?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:54

  Alien написав:
  rollo написав:Точно картой Форварда, а не Сибом?
Пройдет как оплата за обучение с кешбэком 15% за кредитные?

Звичайно форвардом, адже саме він пропонує в цьому місяці кешбек на оплату навчання

Давайте порахуємо.
Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн.
Є кредитка з лімітом та три дебетки.
То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека.
На кожну картку свій кешбек.
Чи я помиляюсь?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:57

rollo
Думаю, что правильно рассуждаете :)
Vorlon
 
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