vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?
Сначала правильный договор. Потом правильная декларация в следующем году, квитанции, копии документов и т.д. По статистике, не помню где читал, подают на возмещение менее 1% контрактников. А возмещают ещё меньше. Кэшбэк 18% чистыми.
А нельзя ли ссылочку на почитать про это поподробнее? Второй год плачу за два конкракта и еще впереди плата за следующий семестр. И что такое правильный договор? Спасибо.
vitaliian написав:Если я за обучение плачу СЭПом (по реквизитам), это считается для кышбэка?
Сначала правильный договор. Потом правильная декларация в следующем году, квитанции, копии документов и т.д. По статистике, не помню где читал, подают на возмещение менее 1% контрактников. А возмещают ещё меньше. Кэшбэк 18% чистыми.
А нельзя ли ссылочку на почитать про это поподробнее? Второй год плачу за два конкракта и еще впереди плата за следующий семестр. И что такое правильный договор? Спасибо.
Правильный договор- это договор на лицо, которое оплачивает учебу и имеет нормальную белую зарплату. С которой и был оплачен ПДФО, который и подлежит возврату в случае оплаты учебы своей и близких родственников, согласно ПКУ . С телефона неудобно. Есть сотни статей и разъяснений. Первая на вскидку. https://dengi.informator.ua/2018/08/09/ ... hkole/amp/ Читать как новость, затем углубляться в статьи ПКУ и механизм получения.
rollo написав:А нельзя ли ссылочку на почитать про это поподробнее? Второй год плачу за два конкракта и еще впереди плата за следующий семестр. И что такое правильный договор? Спасибо.
Правильный договор- это договор на лицо, которое оплачивает учебу и имеет нормальную белую зарплату. С которой и был оплачен ПДФО, который и подлежит возврату в случае оплаты учебы своей и близких родственников, согласно ПКУ .
З пенсії податку не платиться, то і повернення не буде (для rollo), хіба оформлено на інших контракт?
Колєги, а проци на залишок по дебетках недоступні, та й нехай. А от як це на кредитці спрацює? Усі витрати сьогодні з кредитного ліміту будуть? З підвищеним КБ відповідно?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
rollo написав:А нельзя ли ссылочку на почитать про это поподробнее? Второй год плачу за два конкракта и еще впереди плата за следующий семестр. И что такое правильный договор? Спасибо.
Правильный договор- это договор на лицо, которое оплачивает учебу и имеет нормальную белую зарплату. С которой и был оплачен ПДФО, который и подлежит возврату в случае оплаты учебы своей и близких родственников, согласно ПКУ .
З пенсії податку не платиться, то і повернення не буде (для rollo), хіба оформлено на інших контракт?
Rollo також ФОП й сплачує податки. Так буде повернення у цьому разі?
rollo написав:Точно картой Форварда, а не Сибом? Пройдет как оплата за обучение с кешбэком 15% за кредитные?
Звичайно форвардом, адже саме він пропонує в цьому місяці кешбек на оплату навчання
Давайте порахуємо. Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн. Є кредитка з лімітом та три дебетки. То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека. На кожну картку свій кешбек. Чи я помиляюсь?