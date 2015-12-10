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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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rollo
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:00
rollo написав:
Rollo також ФОП й сплачує податки.
Так буде повернення у цьому разі?
Дивлячися які то є податки - якщо ПДФЛ - то право на податкову знижку ви маєте, якщо "єдиний", то скоріше за все ні.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:00
rollo написав:
Так в это месяце я в шоколаде!
В шоколаде, но без 16к )
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mustbe
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:01
Alien написав: rollo написав:
Rollo також ФОП й сплачує податки.
Так буде повернення у цьому разі?
Дивлячися які то є податки - якщо ПДФЛ - то право на податкову знижку ви маєте, якщо "єдиний", то скоріше за все ні.
Я сплачую "єдиний".
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rollo
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:02
omb написав:lel
потом подача декларации о годовом доходе, с сложным заполнением и через месяцок налоговая компенсирует на указанный банковский счет, я по гбо проходил, весело было
Та нічого складно у заповненні там нема. До того ж вже кілька років можна все заповнити у особистому кабінеті платника податку і розрукувати. Математика там прописана правильна. Кілька разів подавав - все було ОК. Правда вже права на знижку немаю - студенти закінчились
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:03
mustbe написав: rollo написав:
Так в это месяце я в шоколаде!
В шоколаде, но без 16к )
Ученье свет!
Экономить на учебе не стоит.
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rollo
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:06
rollo написав:
Давайте порахуємо.
Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн.
Є кредитка з лімітом та три дебетки.
То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека.
На кожну картку свій кешбек.
Чи я помиляюсь?
Пока это немного похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Еще не подтвердили, что оплата через тот же next пойдет с кешбэком. Учитывая это, я бы разбил оплату на части, причем первая небольшая исключительно для подтверждения правильной категории.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:09
Alien написав:Та нічого складно у заповненні там нема. До того ж вже кілька років можна все заповнити у особистому кабінеті платника податку і розрукувати. Математика там прописана правильна. Кілька разів подавав - все було ОК.
Не надо даже печать. Все онлайн.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:15
Aps написав:
Alien написав:Та нічого складно у заповненні там нема. До того ж вже кілька років можна все заповнити у особистому кабінеті платника податку і розрукувати. Математика там прописана правильна. Кілька разів подавав - все було ОК.
Не надо даже печать. Все онлайн.
Може бути. Я ще подавав На паперових носiях - окремо роздрукiвки платiжок з П24, угоду про навчання, документи, що пiдтверджують родиннi стосунки ну i декларацiю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:20
ingtrans написав: rollo написав:
Давайте порахуємо.
Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн.
Є кредитка з лімітом та три дебетки.
То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека.
На кожну картку свій кешбек.
Чи я помиляюсь?
Пока это немного похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Еще не подтвердили, что оплата через тот же next пойдет с кешбэком. Учитывая это, я бы разбил оплату на части, причем первая небольшая исключительно для подтверждения правильной категории.
Я свого часу платив через некст - МСС був 8220. Правда мабуть залежить вiд навчального закладу - в мене був державний виш. Платив тодi ciмою. Кешбек був
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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