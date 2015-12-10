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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4201420242034204>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:59

  Vorlon написав:rollo
Думаю, что правильно рассуждаете :)

Так в это месяце я в шоколаде! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Rollo також ФОП й сплачує податки. :wink:
Так буде повернення у цьому разі?

Дивлячися які то є податки - якщо ПДФЛ - то право на податкову знижку ви маєте, якщо "єдиний", то скоріше за все ні.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:00

  rollo написав:Так в это месяце я в шоколаде! :D

В шоколаде, но без 16к )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:01

  Alien написав:
  rollo написав:Rollo також ФОП й сплачує податки. :wink:
Так буде повернення у цьому разі?

Дивлячися які то є податки - якщо ПДФЛ - то право на податкову знижку ви маєте, якщо "єдиний", то скоріше за все ні.

Я сплачую "єдиний".
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:02

  omb написав:lel потом подача декларации о годовом доходе, с сложным заполнением и через месяцок налоговая компенсирует на указанный банковский счет, я по гбо проходил, весело было

Та нічого складно у заповненні там нема. До того ж вже кілька років можна все заповнити у особистому кабінеті платника податку і розрукувати. Математика там прописана правильна. Кілька разів подавав - все було ОК. Правда вже права на знижку немаю - студенти закінчились
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:03

  mustbe написав:
  rollo написав:Так в это месяце я в шоколаде! :D

В шоколаде, но без 16к )

Ученье свет!
Экономить на учебе не стоит. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Давайте порахуємо.
Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн.
Є кредитка з лімітом та три дебетки.
То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека.
На кожну картку свій кешбек.
Чи я помиляюсь?

Пока это немного похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Еще не подтвердили, что оплата через тот же next пойдет с кешбэком. Учитывая это, я бы разбил оплату на части, причем первая небольшая исключительно для подтверждения правильной категории.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Alien написав:Та нічого складно у заповненні там нема. До того ж вже кілька років можна все заповнити у особистому кабінеті платника податку і розрукувати. Математика там прописана правильна. Кілька разів подавав - все було ОК.

Не надо даже печать. Все онлайн.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:15

  Aps написав:
Alien написав:Та нічого складно у заповненні там нема. До того ж вже кілька років можна все заповнити у особистому кабінеті платника податку і розрукувати. Математика там прописана правильна. Кілька разів подавав - все було ОК.

Не надо даже печать. Все онлайн.

Може бути. Я ще подавав На паперових носiях - окремо роздрукiвки платiжок з П24, угоду про навчання, документи, що пiдтверджують родиннi стосунки ну i декларацiю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:20

  ingtrans написав:
  rollo написав:Давайте порахуємо.
Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн.
Є кредитка з лімітом та три дебетки.
То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека.
На кожну картку свій кешбек.
Чи я помиляюсь?

Пока это немного похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Еще не подтвердили, что оплата через тот же next пойдет с кешбэком. Учитывая это, я бы разбил оплату на части, причем первая небольшая исключительно для подтверждения правильной категории.

Я свого часу платив через некст - МСС був 8220. Правда мабуть залежить вiд навчального закладу - в мене був державний виш. Платив тодi ciмою. Кешбек був
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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