rollo написав:Давайте порахуємо. Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн. Є кредитка з лімітом та три дебетки. То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека. На кожну картку свій кешбек. Чи я помиляюсь?
Пока это немного похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Еще не подтвердили, что оплата через тот же next пойдет с кешбэком. Учитывая это, я бы разбил оплату на части, причем первая небольшая исключительно для подтверждения правильной категории.
Робіть перший платіж Альфою, наприклад, дебетокою з нульовим залишком, щоб потім в чаті МСС за неуспішною операцією спитати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
omb написав:lel потом подача декларации о годовом доходе, с сложным заполнением и через месяцок налоговая компенсирует на указанный банковский счет, я по гбо проходил, весело было
Та нічого складно у заповненні там нема. До того ж вже кілька років можна все заповнити у особистому кабінеті платника податку і розрукувати. Математика там прописана правильна. Кілька разів подавав - все було ОК. Правда вже права на знижку немаю - студенти закінчились
когда я подавал не было всего этого, а по теме +1 за тестовый платеж, для проверки мсс