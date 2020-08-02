rollo написав:Давайте порахуємо. Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн. Є кредитка з лімітом та три дебетки. То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека. На кожну картку свій кешбек. Чи я помиляюсь?
Пока это немного похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Еще не подтвердили, что оплата через тот же next пойдет с кешбэком. Учитывая это, я бы разбил оплату на части, причем первая небольшая исключительно для подтверждения правильной категории.
Робіть перший платіж Альфою, наприклад, дебетокою з нульовим залишком, щоб потім в чаті МСС за неуспішною операцією спитати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
omb написав:lel потом подача декларации о годовом доходе, с сложным заполнением и через месяцок налоговая компенсирует на указанный банковский счет, я по гбо проходил, весело было
Та нічого складно у заповненні там нема. До того ж вже кілька років можна все заповнити у особистому кабінеті платника податку і розрукувати. Математика там прописана правильна. Кілька разів подавав - все було ОК. Правда вже права на знижку немаю - студенти закінчились
когда я подавал не было всего этого, а по теме +1 за тестовый платеж, для проверки мсс
Клиентам Евы внимание: с 1 августа отменили 3% бонусами на неакционные товары. Теперь бонусы только по специальным акциям. Как, сегодня, 70% бонусов на Доместос 1 л - по итогу обошёлся меньше 15 грн. вместе с кэшбеком
Формально теперь да - немного выгоднее покупать онлайн при одинаковой стоимости.
guntherhouse777 написав:А если офиц зарплата была , скажем в 2019, а оплата за обучение в 2020. Или в 2022. Положен в таком случае "КБ от налоговой "?)
Однозначно нет. Налоговая скидка (податкова знижка) дается исходя из уплаченого ндфл за прошлый год и трат, понесенных в том же году и подлежаших возмещению в виде налоговой скидки. В дальнейшем уплаченный ндфл прошлого года для получения налоговых скидок последующих лет к вниманию не принимается
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0