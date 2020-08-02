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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:31
Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:36
jay2004 написав:
Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?
в Ощаде снимал 5 раз по 2000 грн. больше не нужно было
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:47
Приват бiльше 15000 зняти не дасть. Звичайно порцiями не бiльше 2000 за раз
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:58
lel написав: andreyiskra написав: karim1king написав:
Как быстро отображает кэшбэк? А то я пару часов назад оплатил в барбершопе и в Еве но в вкладке кэшбэк ничего нет.
Сразу.
И выводить можно сразу, если больше 100грн.
Не вижу кнопки ввести.
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