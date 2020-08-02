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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4202420342044205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:36

  jay2004 написав:Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?

в Ощаде снимал 5 раз по 2000 грн. больше не нужно было
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:47

Приват бiльше 15000 зняти не дасть. Звичайно порцiями не бiльше 2000 за раз
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:58

  lel написав:
  andreyiskra написав:
  karim1king написав:Как быстро отображает кэшбэк? А то я пару часов назад оплатил в барбершопе и в Еве но в вкладке кэшбэк ничего нет.

Сразу.

И выводить можно сразу, если больше 100грн.

Не вижу кнопки ввести.
andreyiskra
 
Повідомлень: 954
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