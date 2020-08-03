Додано: Вів 04 сер, 2020 00:33

jay2004 написав: Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах? Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?

лимит на Визу 2000, на Мастер 1000 за раздают: Ощад - до 3-8 раз, может давать с ошибкой (уже забыл какой - типа "сегодня вашей карте не рады" (пишут как "по даний карти неможливо выдати или что-то такое" - но после новой вставки дает как ни в чем не бывалКреди даже с новыми банкоматами жлобы, по-моему, 500 за раз, разы не пытался не считалПриват - на районе с ними не везет, тоже жлобы из серии 200 грн (двести) макс, хз как народ с них "до 15000" снимаетУкрСиб - честно по двушке дал 22к, а вот для Мастера рисует какие-то д***** суммы по дефолту (типа 450 грн , 250 грн) и потом говорит "имеющимися купюрами не выдать", но вроде по 1000 все же дает, разы не считалАльфа - жлобы, 200 или 500 максТАС - по 2к, но до 3х раз, потом досвидос (как Ощад снова вставить не пробовал)КредитДнепр - ложат на Виза2000 и дают по 1000, кажется, 5000 снималАваль - забыл, но кажется по 4к давал несколько раз, при чем впечатление что записило от купюр, может как и УкрСиб сможет дать многоФорвард - удивило, но тоже дает порциями кажется по 4000 макс, при чем пятисотками, такая вот загадочная душа