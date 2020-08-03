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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4202420342044205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:36

  jay2004 написав:Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?

в Ощаде снимал 5 раз по 2000 грн. больше не нужно было
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:47

Приват бiльше 15000 зняти не дасть. Звичайно порцiями не бiльше 2000 за раз
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:58

  lel написав:
  andreyiskra написав:
  karim1king написав:Как быстро отображает кэшбэк? А то я пару часов назад оплатил в барбершопе и в Еве но в вкладке кэшбэк ничего нет.

Сразу.

И выводить можно сразу, если больше 100грн.

Не вижу кнопки ввести.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:
  lel написав:
  andreyiskra написав:[quote="5027929:karim1king"]Как быстро отображает кэшбэк? А то я пару часов назад оплатил в барбершопе и в Еве но в вкладке кэшбэк ничего нет.

Сразу.

И выводить можно сразу, если больше 100грн.

Не вижу кнопки ввести.[/quote]Нажмите на номер карты под картинкой.
В Веб версии. В приложении не пробовал.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да, есть. Но от ста гривень. А срок действия кэшбэчных денег ограничен?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:11

  andreyiskra написав:Да, есть. Но от ста гривень. А срок действия кэшбэчных денег ограничен?


36 месяцев.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:08

Добрый всем вечер, обьсните пожалуйста. Оплатил в онлайн магазине в $. Курс по карте в приложении 27.95, но в выписке написало 28.115. курс для онлайн оплат тут другой?
msie600
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 00:33

  jay2004 написав:Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?


лимит на Визу 2000, на Мастер 1000 за раз

дают: Ощад - до 3-8 раз, может давать с ошибкой (уже забыл какой - типа "сегодня вашей карте не рады" (пишут как "по даний карти неможливо выдати или что-то такое" - но после новой вставки дает как ни в чем не бывал

Креди даже с новыми банкоматами жлобы, по-моему, 500 за раз, разы не пытался не считал

Приват - на районе с ними не везет, тоже жлобы из серии 200 грн (двести) макс, хз как народ с них "до 15000" снимает

УкрСиб - честно по двушке дал 22к, а вот для Мастера рисует какие-то д***** суммы по дефолту (типа 450 грн , 250 грн) и потом говорит "имеющимися купюрами не выдать", но вроде по 1000 все же дает, разы не считал

Альфа - жлобы, 200 или 500 макс

ТАС - по 2к, но до 3х раз, потом досвидос (как Ощад снова вставить не пробовал)

КредитДнепр - ложат на Виза2000 и дают по 1000, кажется, 5000 снимал

Аваль - забыл, но кажется по 4к давал несколько раз, при чем впечатление что записило от купюр, может как и УкрСиб сможет дать много

Форвард - удивило, но тоже дает порциями кажется по 4000 макс, при чем пятисотками, такая вот загадочная душа
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