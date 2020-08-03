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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите комрады: есть КОКО ДЕБИТ ВИЗА. Какие лимиты и максимальная сумма на снятие налички в: Приват, Ощад и КредитАгриколь банкоматах?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:36
в Ощаде снимал 5 раз по 2000 грн. больше не нужно было
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:47
Приват бiльше 15000 зняти не дасть. Звичайно порцiями не бiльше 2000 за раз
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:58
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не вижу кнопки ввести.[/quote]Нажмите на номер карты под картинкой.
В Веб версии. В приложении не пробовал.
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да, есть. Но от ста гривень. А срок действия кэшбэчных денег ограничен?
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:11
36 месяцев.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 23:08
Добрый всем вечер, обьсните пожалуйста. Оплатил в онлайн магазине в $. Курс по карте в приложении 27.95, но в выписке написало 28.115. курс для онлайн оплат тут другой?
Додано: Вів 04 сер, 2020 00:33
лимит на Визу 2000, на Мастер 1000 за раз
дают: Ощад - до 3-8 раз, может давать с ошибкой (уже забыл какой - типа "сегодня вашей карте не рады" (пишут как "по даний карти неможливо выдати или что-то такое" - но после новой вставки дает как ни в чем не бывал
Креди даже с новыми банкоматами жлобы, по-моему, 500 за раз, разы не пытался не считал
Приват - на районе с ними не везет, тоже жлобы из серии 200 грн (двести) макс, хз как народ с них "до 15000" снимает
УкрСиб - честно по двушке дал 22к, а вот для Мастера рисует какие-то д***** суммы по дефолту (типа 450 грн , 250 грн) и потом говорит "имеющимися купюрами не выдать", но вроде по 1000 все же дает, разы не считал
Альфа - жлобы, 200 или 500 макс
ТАС - по 2к, но до 3х раз, потом досвидос (как Ощад снова вставить не пробовал)
КредитДнепр - ложат на Виза2000 и дают по 1000, кажется, 5000 снимал
Аваль - забыл, но кажется по 4к давал несколько раз, при чем впечатление что записило от купюр, может как и УкрСиб сможет дать много
Форвард - удивило, но тоже дает порциями кажется по 4000 макс, при чем пятисотками, такая вот загадочная душа
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Курс обмена и курс при оплате картой отличаются, точно такая "фишка" у альфа-банка - завышенный курс при оплате картой. Я по этому зарекся использовать карты этих банков для оплаты на Али и других зарубежных магазинах
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