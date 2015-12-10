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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 08:13
vpchelko написав:
Курс обмена и курс при оплате картой отличаются
Если посмотреть, то не отличаются. Не знаю, как конкретно в Форварде, но в некоторых банках есть если и курс блокировки, который выше курса по картам и по которому блокирутся средства до списания. Возможно, и тут есть что-то подобное.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:02
vpchelko написав: msie600 написав:
Добрый всем вечер, обьсните пожалуйста. Оплатил в онлайн магазине в $. Курс по карте в приложении 27.95, но в выписке написало 28.115. курс для онлайн оплат тут другой?
Курс обмена и курс при оплате картой отличаются, точно такая "фишка" у альфа-банка - завышенный курс при оплате картой. Я по этому зарекся использовать карты этих банков для оплаты на Али и других зарубежных магазинах
Неправда. Курс на день проводки не отличается от курса на сайте.
Проверено неоднократно.
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rollo
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:13
ingtrans написав: rollo написав:
Давайте порахуємо.
Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн.
Є кредитка з лімітом та три дебетки.
То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека.
На кожну картку свій кешбек.
Чи я помиляюсь?
Пока это немного похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Еще не подтвердили, что оплата через тот же next пойдет с кешбэком. Учитывая это, я бы разбил оплату на части, причем первая небольшая исключительно для подтверждения правильной категории.
Протестил оплату за обучение на next.
МСС код 8220, кошерный.
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rollo
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:23
rollo написав:
Протестил оплату за обучение на next.
МСС код 8220, кошерный.
Заплатить нужно ровно 15000.
План такой: 6666.6 с кредитки - кешбэк 999.9
4285.7 с дебетки 299.999
4047.7 с дебетки2 283.339 (=1583.39)
В среднем кешбэк 10.55%.
Я не ошибся?
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rollo
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:37
rollo написав: rollo написав:
Протестил оплату за обучение на next.
МСС код 8220, кошерный.
Заплатить нужно ровно 15000.
План такой: 6666.6 с кредитки - кешбэк 999.9
4285.7 с дебетки 299.999
4047.7 с дебетки2 283.339 (=1583.39)
В среднем кешбэк 10.55%.
Я не ошибся?
Помились - це ви розрахували кешбек до оподаткування - в реальності буде на 19,5% менше (не 1583,39 а 1274,63)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:49
Alien написав: rollo написав: rollo написав:
Протестил оплату за обучение на next.
МСС код 8220, кошерный.
Заплатить нужно ровно 15000.
План такой: 6666.6 с кредитки - кешбэк 999.9
4285.7 с дебетки 299.999
4047.7 с дебетки2 283.339 (=1583.39)
В среднем кешбэк 10.55%.
Я не ошибся?
Помились - це ви розрахували кешбек до оподаткування - в реальності буде на 19,5% менше (не 1583,39 а 1274,63)
Я рахував "грязний" кешбек. Той, що максімум можна вітягти з картки.
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rollo
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