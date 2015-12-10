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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4203420442054206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:Курс обмена и курс при оплате картой отличаются

Если посмотреть, то не отличаются. Не знаю, как конкретно в Форварде, но в некоторых банках есть если и курс блокировки, который выше курса по картам и по которому блокирутся средства до списания. Возможно, и тут есть что-то подобное.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:02

  vpchelko написав:
  msie600 написав:Добрый всем вечер, обьсните пожалуйста. Оплатил в онлайн магазине в $. Курс по карте в приложении 27.95, но в выписке написало 28.115. курс для онлайн оплат тут другой?

Курс обмена и курс при оплате картой отличаются, точно такая "фишка" у альфа-банка - завышенный курс при оплате картой. Я по этому зарекся использовать карты этих банков для оплаты на Али и других зарубежных магазинах

Неправда. Курс на день проводки не отличается от курса на сайте.
Проверено неоднократно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:13

  ingtrans написав:
  rollo написав:Давайте порахуємо.
Треба сплатити за навчання приблизно 16000 грн.
Є кредитка з лімітом та три дебетки.
То краще буде розбити суму на частини та сплатити різними картками для максі кешбека.
На кожну картку свій кешбек.
Чи я помиляюсь?

Пока это немного похоже на дележ шкуры неубитого медведя. Еще не подтвердили, что оплата через тот же next пойдет с кешбэком. Учитывая это, я бы разбил оплату на части, причем первая небольшая исключительно для подтверждения правильной категории.

Протестил оплату за обучение на next.
МСС код 8220, кошерный.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:23

  rollo написав:Протестил оплату за обучение на next.
МСС код 8220, кошерный.

Заплатить нужно ровно 15000.
План такой: 6666.6 с кредитки - кешбэк 999.9
4285.7 с дебетки 299.999
4047.7 с дебетки2 283.339 (=1583.39)
В среднем кешбэк 10.55%.
Я не ошибся?
rollo
 
Повідомлень: 883
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:37

  rollo написав:
  rollo написав:Протестил оплату за обучение на next.
МСС код 8220, кошерный.

Заплатить нужно ровно 15000.
План такой: 6666.6 с кредитки - кешбэк 999.9
4285.7 с дебетки 299.999
4047.7 с дебетки2 283.339 (=1583.39)
В среднем кешбэк 10.55%.
Я не ошибся?

Помились - це ви розрахували кешбек до оподаткування - в реальності буде на 19,5% менше (не 1583,39 а 1274,63)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 422
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:49

  Alien написав:
  rollo написав:
  rollo написав:Протестил оплату за обучение на next.
МСС код 8220, кошерный.

Заплатить нужно ровно 15000.
План такой: 6666.6 с кредитки - кешбэк 999.9
4285.7 с дебетки 299.999
4047.7 с дебетки2 283.339 (=1583.39)
В среднем кешбэк 10.55%.
Я не ошибся?

Помились - це ви розрахували кешбек до оподаткування - в реальності буде на 19,5% менше (не 1583,39 а 1274,63)

Я рахував "грязний" кешбек. Той, що максімум можна вітягти з картки.
rollo
 
Повідомлень: 883
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Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:53

Кто-то может описать схему расчёта страхового платежа (того, который 1%) по Коко-кредитке?
poisk1738
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:58

poisk1738 думаю нет, тут на форуме все страховку отключают
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1784
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:22

  omb написав:poisk1738 думаю нет, тут на форуме все страховку отключают

А смог кто-то продавить отключение страховки без посещения отделения?
poisk1738
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:50

poisk1738 скорее всего заявление таки прийдется писать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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  #<1 ... 4203420442054206
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