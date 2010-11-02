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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:37
Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские
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pavyak
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:00
pavyak написав:
Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские
Перевыпускает, только вы должны подать заявку по телефону.
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novichok
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:04
novichok написав: pavyak написав:
Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские
Перевыпускает, только вы должны подать заявку по телефону.
А обычную БВК?
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lel
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:19
lel
Можно просто получить в любом отделении
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novichok
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:20
novichok написав:lel
Можно просто получить в любом отделении
Як і перевипущену депозитку.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:45
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:51
emeta да, если средства не кредитные
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