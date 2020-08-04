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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4205420642074208>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:00

  pavyak написав:Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские

Перевыпускает, только вы должны подать заявку по телефону.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

novichok написав:
  pavyak написав:Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские

Перевыпускает, только вы должны подать заявку по телефону.
А обычную БВК?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:19

lel
Можно просто получить в любом отделении
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:20

  novichok написав:lel
Можно просто получить в любом отделении

Як і перевипущену депозитку.
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:45

с Коко кредитки снятие в банкоматах и перевод личных средств P2P на карты других банков без комисии?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:51

emeta да, если средства не кредитные
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:30

omb может Вы знаете? как тут насчитывают %% по депо онлайн?
мне не пришли %% по одному из депо .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3538
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:47

  Goodman написав:omb может Вы знаете? как тут насчитывают %% по депо онлайн?
мне не пришли %% по одному из депо .


срочные - в дату "день открытия минус 1", если на карту уже видно в приложении даже в выписке - Форвард улучшился
cohan
 
Повідомлень: 232
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:10

Кешбек теперь один и на кредитную КОКО и на дебетную
Те три категории, что выбрал в приложении?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлень: 1835
З нами з: 19.03.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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