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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4205420642074208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:10

cohan если депо от 13-07, то %% будут 12-08? да?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3540
З нами з: 23.11.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 402 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:25

Goodman 13.08 будут
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:41

  omb написав:Goodman 13.08 будут


мне от депо 02 мая зашло на карту вообще 31.07, т.е. в рабочий день, от 8 августа тоже в выписке числится за 7 июля, но не помню, когда зашли
cohan
 
Повідомлень: 233
З нами з: 27.09.19
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  #<1 ... 4205420642074208
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