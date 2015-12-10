|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:10
cohan если депо от 13-07, то %% будут 12-08? да?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3540
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 402 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:25
Goodman 13.08 будут
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1789
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:41
omb написав:Goodman
13.08 будут
мне от депо 02 мая зашло на карту вообще 31.07, т.е. в рабочий день, от 8 августа тоже в выписке числится за 7 июля, но не помню, когда зашли
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 05:21
emeta написав:
Кешбек теперь один и на кредитную КОКО и на дебетную
Те три категории, что выбрал в приложении?
А почему "теперь"? Разве раньше категории были разными?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16791
|2334422
|
Сер 05 сер, 2020 02:19
Andey
|
|6786
|1510998
|
|
|7070
|1613159
|
|