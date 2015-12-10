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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:10
cohan если депо от 13-07, то %% будут 12-08? да?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:25
Goodman 13.08 будут
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 05 сер, 2020 00:41
omb написав:Goodman
13.08 будут
мне от депо 02 мая зашло на карту вообще 31.07, т.е. в рабочий день, от 8 августа тоже в выписке числится за 7 июля, но не помню, когда зашли
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cohan
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Додано: Сер 05 сер, 2020 05:21
emeta написав:
Кешбек теперь один и на кредитную КОКО и на дебетную
Те три категории, что выбрал в приложении?
А почему "теперь"? Разве раньше категории были разными?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:09
cohan я не в выписке посмотрел, а в приложении там где движение по карте
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:49
Щось не второпав. По БВК згідно тарифів є відсотки на залишок.
А у випісці їх немає.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:22
pavyak написав:
Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские
Перевыпускает. Тариф остается тот же, но карта будет мастеркард голд.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:23
lel написав: novichok написав: pavyak написав:
Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские
Перевыпускает, только вы должны подать заявку по телефону.
А обычную БВК?
Да, карта будет Простир коко. И тарифы с июля изменились. Плюс в том, что снимать можно в любом банкомате любого банка, без комиссии и холда 5.9%.
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