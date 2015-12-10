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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4205420642074208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:10

cohan если депо от 13-07, то %% будут 12-08? да?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3540
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Подякував: 632 раз.
Подякували: 402 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:25

Goodman 13.08 будут
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:41

  omb написав:Goodman 13.08 будут


мне от депо 02 мая зашло на карту вообще 31.07, т.е. в рабочий день, от 8 августа тоже в выписке числится за 7 июля, но не помню, когда зашли
cohan
 
Повідомлень: 233
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 05:21

  emeta написав:Кешбек теперь один и на кредитную КОКО и на дебетную
Те три категории, что выбрал в приложении?

А почему "теперь"? Разве раньше категории были разными?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлень: 1387
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:09

cohan я не в выписке посмотрел, а в приложении там где движение по карте
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Щось не второпав. По БВК згідно тарифів є відсотки на залишок.
А у випісці їх немає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:22

  pavyak написав:Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские

Перевыпускает. Тариф остается тот же, но карта будет мастеркард голд.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:23

  lel написав:
novichok написав:
  pavyak написав:Заканчивается срок карты БВК голд cs, банк сейчас их перевыпускает или заганяет на авторские

Перевыпускает, только вы должны подать заявку по телефону.
А обычную БВК?

Да, карта будет Простир коко. И тарифы с июля изменились. Плюс в том, что снимать можно в любом банкомате любого банка, без комиссии и холда 5.9%.
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Повідомлень: 2803
З нами з: 14.06.12
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  #<1 ... 4205420642074208
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