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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4206420742084209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?
ishvara
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 09.12.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:56

  ishvara написав:Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?

Можно. Бесплатно.
Востаннє редагувалось rollo в Чет 06 сер, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
Повідомлень: 887
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:56

  ishvara написав:Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?

да
REA 1109
 
Повідомлень: 81
З нами з: 18.07.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 4206420742084209
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