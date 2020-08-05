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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:54
Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?
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ishvara
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:56
ishvara написав:
Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?
Можно. Бесплатно.
Востаннє редагувалось rollo
в Чет 06 сер, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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rollo
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:56
ishvara написав:
Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?
да
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REA 1109
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Чет 06 сер, 2020 09:51
klug
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