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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4206420742084209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?
ishvara
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 09.12.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:56

  ishvara написав:Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?

Можно. Бесплатно.
Востаннє редагувалось rollo в Чет 06 сер, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
Повідомлень: 887
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:56

  ishvara написав:Подскажите, с коко дебетовой на моно тянуть бесплатно?

да
REA 1109
 
Повідомлень: 81
З нами з: 18.07.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Товариство,а в яких банкоматах щедро наливають готівки по дебетках Фарсіка?
t-step
 
Повідомлень: 640
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:29

  t-step написав:Товариство,а в яких банкоматах щедро наливають готівки по дебетках Фарсіка?


Тут спрашивал.
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jay2004
 
Повідомлень: 2370
З нами з: 19.02.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 271 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

ОТП.
Кочевник
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 16.02.17
Подякував: 272 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

jay2004 написав:
  t-step написав:Товариство,а в яких банкоматах щедро наливають готівки по дебетках Фарсіка?


Тут спрашивал.
Не переадресовує;(((
t-step
 
Повідомлень: 640
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:26

  t-step написав:
jay2004 написав:
  t-step написав:Товариство,а в яких банкоматах щедро наливають готівки по дебетках Фарсіка?


Тут спрашивал.
Не переадресовує;(((


Страница 4205 (хотя у меня переходит).
Отримай бонус при оформленні карток:
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    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2370
З нами з: 19.02.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 271 раз.
 
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