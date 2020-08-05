|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:43
vitaliy_berdinskikh написав:
А кто-то уже встречал торговые точки где можно заплатить через QR-код?
Дивлячись що вважати оплатою по qr-коду. Наприклад менi ще два роки тому в однiй турагенцiï пропонували заплатити через qr - по сутi це був лiнк на приватiвський манiсенд наслiдком використання якого був переказ на рахунок ФОПа. При намаганнi заплатити не приватiвською карткою, що була приєднана до мого акку в п24 малювало кiнську комiсiю. Як наслiдок були вiдправленi до дупи
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 16:53
Alien
в анонсе написано что приложение Форварда умеет работать с QR-кодами совместимыми с форматом утвержденным НБУ. Тоесть это локализованная версия SEPA-вского кода содержащего реквизиты необходимые для оплаты с помощью банковского перевода: номер счёта, название, сумма, код ЕДРПОУ, назначение платежа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 882
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7089
|1614788
|
|
|88462
|10384712
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6502
|1463511
|
|