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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:43
vitaliy_berdinskikh написав:
А кто-то уже встречал торговые точки где можно заплатить через QR-код?
Дивлячись що вважати оплатою по qr-коду. Наприклад менi ще два роки тому в однiй турагенцiï пропонували заплатити через qr - по сутi це був лiнк на приватiвський манiсенд наслiдком використання якого був переказ на рахунок ФОПа. При намаганнi заплатити не приватiвською карткою, що була приєднана до мого акку в п24 малювало кiнську комiсiю. Як наслiдок були вiдправленi до дупи
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:53
Alien
в анонсе написано что приложение Форварда умеет работать с QR-кодами совместимыми с форматом утвержденным НБУ. Тоесть это локализованная версия SEPA-вского кода содержащего реквизиты необходимые для оплаты с помощью банковского перевода: номер счёта, название, сумма, код ЕДРПОУ, назначение платежа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:20
Кочевник написав:
Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
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kharkiver
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 05:40
kharkiver написав: Кочевник написав:
Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
И БВК теперь Простор
никому не верю
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sens
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