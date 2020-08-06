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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4207420842094210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:43

  vitaliy_berdinskikh написав:А кто-то уже встречал торговые точки где можно заплатить через QR-код?

Дивлячись що вважати оплатою по qr-коду. Наприклад менi ще два роки тому в однiй турагенцiï пропонували заплатити через qr - по сутi це був лiнк на приватiвський манiсенд наслiдком використання якого був переказ на рахунок ФОПа. При намаганнi заплатити не приватiвською карткою, що була приєднана до мого акку в п24 малювало кiнську комiсiю. Як наслiдок були вiдправленi до дупи
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:53

Alien
в анонсе написано что приложение Форварда умеет работать с QR-кодами совместимыми с форматом утвержденным НБУ. Тоесть это локализованная версия SEPA-вского кода содержащего реквизиты необходимые для оплаты с помощью банковского перевода: номер счёта, название, сумма, код ЕДРПОУ, назначение платежа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:20

  Кочевник написав:Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
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kharkiver
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 05:40

  kharkiver написав:
  Кочевник написав:Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.

И БВК теперь Простор
никому не верю
sens
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