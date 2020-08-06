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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:43
vitaliy_berdinskikh написав:
А кто-то уже встречал торговые точки где можно заплатить через QR-код?
Дивлячись що вважати оплатою по qr-коду. Наприклад менi ще два роки тому в однiй турагенцiï пропонували заплатити через qr - по сутi це був лiнк на приватiвський манiсенд наслiдком використання якого був переказ на рахунок ФОПа. При намаганнi заплатити не приватiвською карткою, що була приєднана до мого акку в п24 малювало кiнську комiсiю. Як наслiдок були вiдправленi до дупи
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Чет 06 сер, 2020 16:53
Alien
в анонсе написано что приложение Форварда умеет работать с QR-кодами совместимыми с форматом утвержденным НБУ. Тоесть это локализованная версия SEPA-вского кода содержащего реквизиты необходимые для оплаты с помощью банковского перевода: номер счёта, название, сумма, код ЕДРПОУ, назначение платежа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:20
Кочевник написав:
Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU
Пригощайтеся!
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kharkiver
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 05:40
kharkiver написав: Кочевник написав:
Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
И БВК теперь Простор
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:37
В Икее кто-нибудь заказывал?
Это маркетплейс?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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emeta
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:14
emeta
на форуме писали что код 5200(неизвестно правда или нет) и 5200 нету в маркетплейсе
П.С. я покупал укрсиб картой, но там мсс не видно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:21
omb написав:emeta
на форуме писали что код 5200(неизвестно правда или нет) и 5200 нету в маркетплейсе
П.С. я покупал укрсиб картой, но там мсс не видно
Я так и думал, оплатил Зеленой.
А банк сразу же блоканул карту потому что почему-то вдруг подумал, что мошенники воспользовались..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:40
Коллеги, а какой MCC при онлайн оплате на сайте эпицентра?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:40
Коллеги, а напомните, какой порядок выплаты КБ?
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la9
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:43
la9 написав:
Коллеги, а напомните, какой порядок выплаты КБ?
Увидел сумму КБ от 100грн, нажал на пимпу Выплатить, помацал хлазами на карте сумму с удержанным кролячим пайком
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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