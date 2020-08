Додано: Чет 06 сер, 2020 16:53

Alien

в анонсе написано что приложение Форварда умеет работать с QR-кодами совместимыми с форматом утвержденным НБУ. Тоесть это локализованная версия SEPA-вского кода содержащего реквизиты необходимые для оплаты с помощью банковского перевода: номер счёта, название, сумма, код ЕДРПОУ, назначение платежа.

